Медиа агентство «ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» оказывает авторам полный комплекс услуг:

от подготовки рукописи к изданию до распространения и рекламы книг в любых форматах – печатные, электронные, аудиокниги.

Вам не нужно самим обращаться в издательства, а затем сравнивать между собой тысячи предложений, сомневаясь в репутации самих издательств. Отдельно искать журналистов в СМИ для публикации интервью или студию звукозаписи для создания аудиокниги.

Вместе с автором мы решаем как, в каких форматах, где и с кем издать книгу; исходя из тематики, жанра и читательской аудитории, разрабатываем оптимальную стратегию для её распространения и рекламы. Например, если это ваша первая книга, выгоднее предпочесть распространение print-on-demand (печать по требованию) в большем количестве интернет-магазинов тиражу на полках «Библио Глобуса» или «Лабиринта», чтобы снизить риск неокупаемости издания и привлечь к книге больше читателей.

Рукопись проходит профессиональную редактуру, в т.ч. стилистическую, а также консультирование по вопросам цензуры редактором литературного журнала, название книги тестируется на уникальность, обложка имеет индивидуальный дизайн, отражающий суть и настроение книги. Из предложений по изданию и распространению выбираем лучшее по цене, качеству и % авторского вознаграждения на рынке, консультируем о технических тонкостях и т.д.

Также предлагаем художественный перевод рукописи и распространение книги в международных магазинах Amazon.

Комплексный подход экономит не только ваши деньги, но и бесценное для творчества время! Писатель должен писать, а подготовкой премьеры вашей книги займутся профессионалы.

Исключительные права на книгу остаются у автора.

ИЗДАНИЕ КНИГ:

Разработка оригинального названия и проверка на уникальность;

Профессиональная редактура, корректура, вёрстка, озвучивание (для аудиокниги);

Художественная или дизайнерская обложка, в т.ч. с использованием элементов расширенной/ дополненной реальности;

Адаптация дизайна обложки под разные форматы книги (печатная/электронная /аудиокнига);

Создание рекламной – продающей книгу – аннотации;

Рекомендация: предваряющая книгу статья литературного критика, журналиста, писателя;

ISBN, размещение книги в ведущих магазинах России и зарубежья: Озон, Amazon, ТД книги «МОСКВА», ЛитРес, Google-Книги, BookLand и др.

Печать подарочного / презентационного / выставочного тиража в особенной дизайнерской твёрдой или суперобложке (использование любых материалов: от ткани до фольги);

PR-поддержка на рекомендательных сервисах, в блогах и соцсетях.

КНИГА ПОД КЛЮЧ Редактура, дизайн обложки, название, аннотация.

Распространение в онлайн магазины России и зарубежья.

PR-поддержка в соцсетях и на книжных ресурсах.

Отчетность о продажах, перечисление роялти.

Организация продаж электронных и аудиокниг с авторского сайта.

Эксклюзивная верстка, дизайн, иллюстрации для самых сложных книжных проектов.

Издание книг для блогеров и экспертов (нон-фикшн любой тематики).

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Издательский проект НОВАЯ ВЫСОТА Редактура, дизайн обложки, название, аннотация.

Рекомендация критика: предваряющая книгу статья.

Распространение в онлайн магазины России и зарубежья.

PR-поддержка в соцсетях и на книжных ресурсах.

Создание репутации автора в СМИ.

Отчетность о продажах, перечисление роялти.

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СОЗДАНИЕ АВТОРСКОЙ СЕРИИ Разработка идеи, названия и дизайна авторской серии.

Редактура и подготовка серии книг к печати.

Распространение серии в онлайн магазины.

Создание буктрейлеров и реклама в соцсетях.

PR-сопровождение на книжных ресурсах.

Отчетность о продажах, перечисление роялти.

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СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ: от 35 000 рублей

Стоимость отдельных услуг:

Разработка названия, рекламной аннотации и оригинальной обложки (дизайн/иллюстрация):

7 000 – 15 000 рублей (3 варианта + 3 доработки одного из выбранных)

7 000 – 15 000 рублей (3 варианта + 3 доработки одного из выбранных) Редактура + корректура: 2500-3500 рублей за 1 авторский лист (в зависимости от степени глубины и сложности: грамматика, стилистика, правовые аспекты и т.д.).

2500-3500 рублей за 1 авторский лист (в зависимости от степени глубины и сложности: грамматика, стилистика, правовые аспекты и т.д.). Дизайн и вёрстка иллюстрированных и фотокниг: от 250 рублей за полосу.

Печать рассчитывается индивидуально, в зависимости от тиража.

АУДИОКНИГИ:

Озвучивание (голос, музыка, атмосфера):

от 6500 рублей за 1 авторский лист / 1-1,5 часа записи.

от 22 000 рублей за подготовку аудиокниги к изданию.

В стоимость входит: студийное озвучивание, музыкальное сопровождение (музыка, очищенная от авторских прав), создание атмосферы (звуковые эффекты природы, помещений и т.д.), монтаж, а также распространение в магазины и библиотеки. Книга стихов рассчитывается индивидуально.

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РЕЦЕНЗИИ И РЕКЛАМА КНИГ:

Как читатель узнаёт о книгах, которые стоит читать? Лауреаты премий попадают в газетные заголовки, имена, названия книг запоминаются. Можно ждать официального признания годами – и не дождаться. А можно организовать себе точно такие же «заголовки», привлекающие внимание будущих читателей и создающие имидж автору – как известному писателю.

Создание рекламного материала по книге или о творчестве автора (профессиональная рецензия, критическая или обзорная статья, интервью) и размещение в новостных и литературных интернет-СМИ с возможностью вывода материала в ТОП-Новости Яндекс, Google, в ведущих литературных журналах «Книжное обозрение», «Читаем вместе» и др., на рекомендательных литературных сервисах Литературно.ru, LiveLib, ReadRate, BookMix (аудитория 500 000+), тематических интернет-площадках, в крупнейших читательских сообществах и блогах, в соцсетях и т.д.

(профессиональная рецензия, критическая или обзорная статья, интервью) и размещение в новостных и литературных интернет-СМИ с возможностью вывода материала в ТОП-Новости Яндекс, Google, в ведущих литературных журналах «Книжное обозрение», «Читаем вместе» и др., на рекомендательных литературных сервисах Литературно.ru, LiveLib, ReadRate, BookMix (аудитория 500 000+), тематических интернет-площадках, в крупнейших читательских сообществах и блогах, в соцсетях и т.д. Размещение статей о творчестве, релизов, рецензий, обзоров, репортажей, интервью на сайте CULTURE.TOP>>>

АГРЕГАТОР НОВОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ: из мира литературы, театра, кино и современного искусства в СМИ.

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БУКТРЕЙЛЕР: видеореклама вашей книги

Буктрейлер (booktrailer) — один из самых эффективных способов продвижения книги в социальных сетях и интернет, и это не просто видеоролик с набором красивых картинок, это презентация, рекомендация и предварительный рассказ о вашей книге, маленькая киноистория, которую хочется раскрыть подробнее, прочитав книгу. Буктрейлер должен обладать теми же качествами, что и трейлеры к кинофильмам: сценарий, профессиональный монтаж, озвучивание, спецэффекты. Также мы подбираем оригинальную музыку, очищенную от авторских прав.

Создаём канал автора и раскручиваем видео на YouTube / RuTube.

Создаём тизеры для рекламы книги в соцсетях.

Размещаем видеорекламу книги в наружной рекламе .

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КРЕАТИВ для выставок и презентаций

Разработка полиграфии (закладки, плакаты, визитки с QR-кодом) и сувениров в тему книги.

Креативные медиа носители для электронных и аудио книг взамен «вчерашних» дисков для использования на выставках и презентациях.

Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от пожеланий заказчика.

Доставка тиража оговаривается с автором.

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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Художественный перевод романа, повести, сборника эссе или рассказов, нон-фикшн книг любой тематики на английский язык;

Возможность вычитки текста носителем языка;

Подготовка макета книги, дизайн обложки и публикация во всех магазинах Amazon

в печатном и электронном (Kindle) форматах;

в печатном и электронном (Kindle) форматах; Роялти, предоставление отчетности на ежеквартальной основе;

Организация рекламной кампании книги на Amazon и в соцсетях на английский сегмент читательской аудитории.

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АВТОРСКИЙ САЙТ

В отличие от страниц в соцсетях, авторский сайт – официальное представительство и портфолио автора в интернет. На авторском сайте собраны все официальные материалы: автобиография, отрывки из произведений, интервью, литературные новости и репортажи с презентаций книг – в едином и удобном для чтения формате.

На сегодняшний день все издающиеся писатели имеют авторские сайты.

Во-первых, это придаёт автору определённый статус и вес в глазах читателей.

Во-вторых, авторский сайт проще продвигать в интернет как единую площадку.

В-третьих, stand-alone проект даёт полную свободу самовыражения, возможность не подстраиваться под требования интернет-площадок.

В-четвёртых, продвигая свой сайт, вы работаете на своё творчество и будущее, а продвигая авторскую страницу в соцсетях, вы продвигаете платформы соцсетей.

В-пятых, через авторский сайт вы сможете сами продавать свои книги.

Разработка авторского сайта «под ключ»:

Креативная концепция и разработка удобной структуры;

Выбор домена / хостинга;

Регистрация в поисковых системах, установка сертификата безопасности;

Дизайн и вёрстка на WordPress / Tilda;

Создание контента: копирайтинг, фото (с возможностью фотосъёмки), видео (сценарий, монтаж), разработка мультимедиа презентации;

Создание онлайн магазина, формы отзывов и т.д.

Разработка лекций, мастер-классов, обучающих видеофильмов, презентаций и т.д.

Стоимость: 15 000 – 35 000 рублей (в зависимости от степени сложности).

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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

По вопросам сотрудничества обращаться:

Маргарита Пальшина

Телефон: + 7 (926) 325 41 88

E-mail: margopa@mail.ru , margopa@creative-decisions.ru